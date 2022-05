Le producteur français d'hydrogène vert Lhyfe lance son introduction en bourse

Créé en 2017 et opérationnelle depuis septembre 2021 avec l'ouverture, à Bouin en Vendée , du premier site industriel au monde en connexion directe avec un parc éolien et un approvisionnement en eau de mer permettant l'électrolyse, Lhyfe ambitionne de devenir "un leader européen de la production d'hydrogène vert"."Plusieurs grandes sociétés internationales comme Wpd, Mitsui, Plug Power et désormais EDPR ont d’ailleurs choisi de s’associer à Lhyfe pour accélérer le développement de l’hydrogène vert", affirme Matthieu Guesné. Le producteur (82 salariés) va disposer de plus de 4,8 gigawatts de capacité totale installée sur le Vieux-Continent, grâce à quatre-vingt treize projets dans dix pays qui permettront une production de plus de 1 600 tonnes par jour à l'horizon 2028. Vingt se trouvent actuellement en stade de développement avancé pour une capacité totale de 380,5 MW avec des entrées en opération attendues entre 2023 et 2026.L'hydrogène vert est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, un procédé permettant de séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule de l'eau par l'électricité. Consommé en grandes quantités dans l'industrie, il peut également être utilisé comme carburant propre dans les transports.