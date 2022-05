Le producteur français d'hydrogène vert Lhyfe débute sa cotation en Bourse

FRANCE. Première journée de cotation en ce lundi 23 mai 2022 pour les 46 947 730 actions (dont 12,5 millions nouvelles émises) de Lhyfe. Basé à Nantes, le producteur français d'hydrogène vert avait lancé son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) le 9 mai 2022 et espérait lever environ 110 M€ par augmentation de capital avec une fourchette de prix estimée entre 8,75€ et 11,75€ par action.Le placement global a été sursouscrit 1,32 fois par des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, et l'Offre à prix ouvert à 1,31 fois. Le prix de l'offre a finalement été fixé à 8,75€, portant la capitalisation boursière de la société à 410 M€. Le montant de l'offre représente 110 M€ et pourra être porté à 124 M€ en cas d'exercice intégral de l'option du surallocation.Dans un communiqué publié lundi 23 mai 2022, Euronext Paris précise que "Lhyfe entend accélérer le développement de ses sites de production à travers l’Europe, renforcer ses équipes de business développement et d’ingénierie dans les géographies cibles du Groupe et poursuivre ses investissements, notamment ceux liés au développement de sites de production d’hydrogène vert en mer. À l’horizon 2030, Lhyfe se fixe comme objectif d’être un leader européen de la production d’hydrogène vert, en disposant d’une capacité installée totale supérieure à 3 GW, et de transformer le modèle énergétique actuel en un modèle plus vertueux."Il s'agit de la treizième cotation d'une entreprise sur Euronext Paris en 2022, et de la troisième cotation d'une société cleantech. A la mi-journée, le cours se situait à 8,80€ (+0,5% par rapport au prix de l'offre).