Le producteur français d'énergie renouvelable ZE Energy gagne un premier marché en Italie

ITALIE / FRANCE. Le producteur indépendant d'énergie renouvelable ZE Energy annonce, lundi 11 janvier 2021, avoir remporté l'appel d'offres du gestionnaire italien de transport d'électricité Terna. Il s'agit pour le Français de son premier contrat en Italie.



Le concours concernait la "réserve rapide" de Terna visant à "assurer un service de régulation de fréquence ultra rapide et à répondre au fort développement des énergies renouvelables en Italie", précise, par communiqué, ZE Energy.



Le Français va construire deux projets hybrides "photovoltaïque + stockage" pourvus de 5 MW de stockage chacun. Ces installations permettront de fournir un service de réserve de fréquence rapide de 1 000 heures par an et sur cinq ans selon le contrat. Soit, près de 10% des besoins dans la zone Centre-Nord de l'Italie.



ZE Energy dispose d’un portefeuille de projets de plus de 170 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 65 MW de batterie. D’ici 2025, la startup s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans quatre pays, un parc de centrales solaires de plus de 700 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 350 MWh.