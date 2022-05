Le prêt de main-d’œuvre devient accessible avec Circuit-court RH

Le dispositif lancé par la CCIAMP (Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence) propose de mettre en relation des entreprises en recherche de collaborateurs avec d’autres rencontrant des difficultés.







Financé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, avec l’appui d’Aix-Marseille-Provence Pacte PME et de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, ce dispositif gratuit met en relation des entreprises ayant des besoins ponctuels en main d’œuvre, avec d'autres qui au contraire rencontrent des difficultés. Sans se séparer de leur personnel, elles peuvent ainsi alléger leurs charges.



La suite sur... À l'occasion de Positive Business Place, organisé par la CCIAMP, en partenariat avec Smalt Capital, Harmonie Mutuelle, Indeed, La Collab et Grainette et qui a réuni plus de 150 personnes le 28 avril à l’Épopée, le Président Jean-Luc Chauvin a lancé le dispositif Circuit-court RH. « La stratégie de la Chambre vise à mettre en avant un écosystème, à créer des réseaux, à accompagner les entreprises, à inciter les acteurs publics et privés à jouer collectif. Circuit-court RH s'inscrit dans ce cadre », explique Jean-Luc Chauvin.Financé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, avec l’appui d’Aix-Marseille-Provence Pacte PME et de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, ce dispositif gratuit met en relation des entreprises ayant des besoins ponctuels en main d’œuvre, avec d'autres qui au contraire rencontrent des difficultés. Sans se séparer de leur personnel, elles peuvent ainsi alléger leurs charges.







