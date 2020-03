Le président turc à Bruxelles pour clarifier la situation avec l'UE

TURQUIE / UE. Recep Tayyip Erdogan a rencontré, lundi 9 mars 2020 à Bruxelles, Ursula von der Leyen et Charles Michel. Cette visite intervient après celle du président du Conseil européen à Ankara fin février 2020 et la décision de la Turquie de laisser les migrants et les réfugiés quitter son territoire pour rejoindre l'Union européenne."Il est bon que les lignes de communication avec la Turquie restent ouvertes et actives. En effet, cet engagement constructif est une condition préalable à toute solution à la situation actuelle que nous avons à la frontière gréco-turque et au sort des migrants dans cette région", soulignait la président de la Commission européenne, à l'issue de son entrevue.Pour le président du Conseil européen, sa discussion avec le président turc a permis de "tenter de clarifier un certain nombre de positions, d'interprétations, de commentaires, en lien avec la mise en oeuvre de cet accord qui lie l'Union européenne avec la Turquie ." Sur ce sujet, Charles Michel a souligné qu'il a eu "l'occasion de montrer de quelle manière l'Union européenne a mis en œuvre des engagements financiers, la promesse de mobiliser au total 6 milliards d'euros afin de venir en soutien aux réfugiés qui se situent en Turquie. Et c'est l'occasion aussi de reconnaître la responsabilité qui a été prise par la Turquie quant à cette prise en charge de migrants sur le sol turc."