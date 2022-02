Le président tunisien reprend en main le pouvoir judiciaire

L'indépendance du système judiciaire se trouve de plus en plus en question. Même si Kaïs Saëd s'en défend. Samedi 12 février 2022 au Palais de Carthage, lors d'un entretien avec Leila Jaffel, ministre de la Justice, et Najla Bouden Ramadan, cheffe du gouvernement tunisien depuis fin septembre 2021 , il a refait part de "la nécessité d'épurer le pays de toutes les causes de corruption", indiquant que "cela passe par l'instauration d'un système judiciaire juste dans lequel tous sont égaux devant la loi".Dans le communiqué publié après cette rencontre, le Président de la République tunisienne a réaffirmé son respect de l'indépendance de la justice, rappelant que la souveraineté appartient au peuple et que la séparation des fonctions vise garantir un équilibre entre-elles. Selon lui, il faut assainir le pays de toutes les causes de corruption. "Celui qui se tait face à l'injustice en devient complice, c'est la raison pour laquelle le CSM a été dissous et sera remplacé par un Conseil provisoire, pour mettre fin à l'impunité", se justifie-t-il. Parmi les raisons invoquées pour dissoudre le CSM figure notamment le ralentissement de l'enquête sur les meurtres des hommes politiques de gauche Chokri Belaid et Mohamed Brahmi."Un jugement équitable, devant une justice équitable, est un devoir sacré et l'une des revendications légitimes des Tunisiens", poursuit Kaïs Saïed.. Depuis juillet 2021 avec la suspension de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le limogeage du Premier ministre , le président tunisien multiplie les épisodes de concentration des pouvoirs. Il entend ainsi limiter l'influence d'Ennahdah dans les sphères de l'Etat.