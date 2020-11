Le président du Kosovo démissionne

KOSOVO. Hashim Thaçi se trouve depuis la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 novembre 2020 incarcéré dans la prison de Scheveningen, près de la Haye aux Pays-Bas. Le président du Kosovo a été inculpé par le tribunal spécial pour le Kosovo (KSC) de dix chefs d'accusation dont ceux de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (une centaine de meurtres, de disparitions forcées, de persécutions et de torture) commis durant le conflit contre les forces serbes de 1998 à 1999. Il s'y est rendu lui-même jeudi 5 novembre 2020.Agé de cinquante-deux ans, Hashim Thaçi doit répondre devant la justice de la Haye de ses actes en tant que chef politique de l'UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës), l'Armée de libération du Kosovo, une guérilla albanophone qui s'opposait aux Serbes de Slobodan Milošević. Il avait été mis en cause par le procureur du KSC le 24 avril 2020, mais la décision n'avait été dévoilée que deux mois plus tard . Elle avait d'ailleurs mis fin au processus de discussions avec la Serbie qui se préparait à redémarrer après deux ans au point mort. L'entente entre les deux pays fait partie des conditions sine qua non pour leur entrée dans l'Union européenne.