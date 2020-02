Le président algérien promet une nouvelle constitution au début de l'été 2020

Dans un entretien accordé à la chaîne russe RT (il sera diffusé intégralement vendredi 21 février 2020), le président algérien indique que "c'est le peuple qui a sauvé son pays. Le hirak a sauvé l'Etat algérien de l'effondrement." S'exprimant sur les manifestations qui continuent, il affirme, "c'est leur droit, et la démocratie l'exige."



Lors de son entretien au Figaro, il appuie cependant sur le fait que "les choses commencent à s'apaiser", car presque toutes les demandes du hirak ont été satisfaites. Et d'énumérer "il n'y a pas eu de cinquième mandat, ni de prolongation du quatrième mandat, puis le président a démissionné (...) Les têtes les plus visibles de l'ancien système sont également parties, et la lutte a été engagée contre ceux qui ont mis l'économie à genoux. Reste les réformes politiques, j'en ai fait ma priorité, et je suis décidé à aller loin dans le changement radical pour rompre avec les mauvaises pratiques, moraliser la vie politique, et changer de mode de gouvernance."