Le président algérien dissout le Parlement et remanie le gouvernement

Lors de son discours, Abdelmadjid Tebboune a également promis de libérer plusieurs dizaines de prisonniers d'opinion, issus du Hirak. Ce mouvement populaire a entraîné le renoncement de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat, sa démission , et le passage devant la justice d'une partie de son clan. Le Hirak se prépare à fêter ses deux ans ce 22 février 2021. Et si les restrictions dues à la pandémie le prive juridiquement de manifestations depuis mars 2020, le pouvoir algérien craint un regain de tension. Déjà mardi 16 février 2021 à Kherrata (300 km à l'Est d'Alger), où est né ce mouvement, des milliers de personnes se sont retrouvés dans la rue pour fustiger le président et la corruption ainsi que réclamer la libération des détenus d'opinion.Sur ce dernier point, Abdelmadjid Tebboune les aura au moins entendu : "J'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'a été prononcé. Entre cinquante-cinq et soixante personnes rejoindront à partir de ce soir ou demain leur famille", précisait-il dans son discours. Au pouvoir depuis décembre 2019 , Abdelmadjid Tebboune affronte une situation économique et sociale des plus difficiles. Le taux de croissance de l'Algérie a plongé de 6,5% en 2020 alors que le volume global des exportations se trouve en recul de 11% en 2020 et de 40% en valeur. Le taux de chômage se situe à 15% (30% chez les jeunes). Après avoir diminuée de près de 65% (selon les chiffes de la Banque centrale d'Algérie) entre 2014 et 2019, les réserves de change devrait atteindre les -75% selon les prévisions de la loi de finances 2021 pour tomber à moins de 47 mrds$ (38,75 mrds€). "Il est temps de relancer l'économie et l'investissement, créateur de richesses et d'emplois (...) et de s'éloigner de la fausse économie basée sur l'importation et la facturation", clame le président.