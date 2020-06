Le président Kosovar inculpé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre

KOSOVO. Le procureur du tribunal spécial pour le Kosovo a inculpé Hashim Thaçi pour "crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture" durant la guerre menée par cette province serbe contre la Serbie (1998-1999). L'actuel président, depuis avril 2016 de cet Etat de 2 millions d'habitants, était un des commandants de l'Armée de libération du Kosovo (UÇK), mouvement de guérilla indépendantiste.



Basé à la Haye, le tribunal spécial créé en 2015 a retenu dix chefs d'accusation contre Hashim Thaçi le 24 avril 2020 mais ne communique sur cette information que deux mois plus tard. Il serait, avec notamment Kadri Veseli, ex-dirigeant du renseignement de la guérilla kosovare et aujourd'hui président du Parti démocratique du Kosovo (PDK), "responsable pénalement de près de 100 meurtres, principalement contre des Serbes, des Roms et d'autres ethnies mais aussi contre des opposants politiques", précise un communiqué du tribunal. Ce dernier accuse en même temps les deux principaux inculpés d'"efforts répétés pour entraver et saper le travail de KSC (NDLR : Chambres des spécialistes du Kosovo)". Hashim Thaçi et Kadri Veseli auraient "mené une campagne secrète pour contourner la loi portant création de la Cour puis entraver les travaux de la Cour afin de s'assurer de ne pas être traduits en justice", poursuit le communiqué du procureur.