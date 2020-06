Le premier parc éolien flottant de Méditerranée va voir le jour grâce aux Danois

ITALIE. Le premier parc éolien flottant de Méditerranée est programmé dans le canal de Sicile situé entre la Sicile et la Tunisie. Baptisé 7Seas Med, le projet intègre vingt-cinq turbines pour une puissance totale de 250 MW. Il est développé par la société danoise Copenhagen Offshore Partners (COP) avec le soutien du fonds Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), spécialisé dans les grands projets d'énergies renouvelables. Le choix de recourir à des éoliennes flottantes et non pas ancrées dans le sol est dicté par la profondeur d'environ 300 mètres du fond à cet endroit. Les éoliennes fixes ne peuvent s'implanter qu'entre cinquante et soixante mètres de profondeur.



Présenté juste avant la pandémie du coronavirus au Ministère italien de l'Environnement et des Infrastructures, le projet nécessitant 741 M€ d'investissement se trouve aujourd'hui en cours de traitement par l'administration italienne. Un précédent dossier de 136 MW avec trente-huit éoliennes, au large et en face de la ville de Butera dans le golfe de Gela (Sicile), avait été refusé par le Conseil sicilien en 2019. Principalement car il était visible de la côte,. Ce qui ne sera pas le cas du nouveau projet situé à 35 km au large de la ville de Marsala (province de Trapani) et des îles Egades, entre l'Italie et la Tunisie.



Si le calendrier est respecté pour 7Seas Med, les travaux devraient commencer en 2023 selon Luigi Severini, chef de projet. Concepteur du parc et déjà à l'origine de celui de Tarente, il se basera sur la technologie TetraSpar développée par Henrik Stiesdal, considéré comme le père de l'énergie éolienne danoise avec une première commercialisation d'une éolienne en 1978. Une licence revendue depuis au fabricant danois d'éoliennes Vestas.