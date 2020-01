Le premier ministre palestinien furieux contre le plan de paix de Trump

ISRAËL / PALESTINE. Le plan de paix, qui devait être officiellement révélé mardi 28 janvier 2020 par Donald Trump en présence de Benyamin Netanyahou, mais aussi de son adversaire Benny Gantz aux prochaines législatives , fait déjà bondir Mohammad Shtayyeh. Le premier ministre palestinien n'a pas hésité à lancé, lundi 27 janvier 2020, que "ce plan vise à protéger Trump de la destitution et à protéger Netanyahou de la prison ." Il appelle la communauté internationale à boycotter ce projet qui "contrevient au droit international" alors que "les droits des palestiniens ne sont pas à vendre."Aucun membre de l'autorité palestinienne ne sera présent à Washington à cette occasion, ses dirigeants ayant décidé de ne plus avoir de relations avec les Américains depuis le transfert de leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem en mai 2018, reconnaissant ainsi la ville trois fois sainte comme capitale de l'Etat israélien. La presse israélienne évoque le refus de Mahmoud Abbas, le président palestinien, de prendre au téléphone Donald Trump, lundi 27 janvier 2020.Selon l'Autorité palestinienne, le plan, qu'Israël qualifie d'"accord du siècle", prévoit notamment l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des implantations israéliennes en Cisjordanie. Il entérinerait également Jérusalem comme capitale du pays. Un accord donc très favorable à Israël et ne prenant pas en compte les revendications palestiniennes. Laissant à la Palestine une autonomie politique sur le reste de leur territoire, donc Gaza et une maigre partie de la Cisjordanie.