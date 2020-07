Le premier ministre croate sort renforcé après sa victoire aux législatives

CROATIE. Les législatives croates du dimanche 5 juillet 2020 ont vu la victoire du HDZ, le parti conservateur du premier ministre Andrej Plenkovic. Il consolide sa présence au Parlement en prenant soixante-huit sièges sur les 151 existants. Le SDP (centre gauche) de Davor Bernardic n'obtient que quarante-deux sièges et le "Mouvement patriotique", dirigé par un chanteur de folk Miroslav Skoro (populiste, ancien du HDZ), s'empare de quinze sièges."Un tel résultat pour le HDZ constitue non seulement une grande victoire, mais une victoire qui nous engage", a souligné Andrej Plenkovic. Il aura en effet à gérer une résurgence de la Covid-19 dans son pays et ses conséquences économiques, notamment sur le tourisme. Mercredi 1er juillet 2020, une étude de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) considérait ce secteur (10% du PIB croate) comme le plus touché au monde après les marchés de la Jamaïque et de la Thaïlande. Selon l'organisation, et le scénario modéré, son affaiblissement devrait être responsable d'un recul de 8% du PIB croate.Le HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica - Union démocratique croate) domine la vie politique depuis 1991 et l'indépendance de la Croatie. Lors des précédentes législatives anticipées, en septembre 2016 , ce parti avait obtenu soixante-et-une voix et le SDP cinquante-quatre.En janvier 2020, Zoran Milanović, chef de file du SDP, avait été élu président de la Croatie avec 52,73% des voix contre la conservatrice sortante Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ). Le parti de centre-gauche, gêné par la multiplication des petits partis de gauche et des écologistes, n'a pas pu réussir lors des législatives à rééditer cet exploit.