Le port du masque, disponible à 80 centimes de dirhams, devient obligatoire au Maroc

MAROC. Depuis le mardi 7 avril 2020, tous les Marocains circulant hors de leur domicile devront porter un masque. L'information a été diffusée par un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Economie, relayé par la presse locale, et vise à limiter la propagation du coronavirus. Au matin du 7 avril 2020, le pays comptait 1 141 cas confirmés de Covid-19, quatre-vingt trois décès et quatre-vingt huit rémissions. Les principales régions touchées sont celles de Casablanca et de Marrakech.Toute infraction à cette nouvelle mesure se verra sanctionnée par une amende comprise entre 300 (26,7 €) et 1 300 dirhams (116€) et une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois mois, comme le prévoient les dispositions du décret-loi sur l'état d'urgence sanitaire.Cette obligation de port du masque est cependant largement facilitée par les autorités marocaines, grâce à une importante relance de la production locale via l'industrie du textile. Selon le ministère marocain de l'Industrie, la capacité de production quotidienne de masques dans le pays est aujourd'hui de 3,3 millions et sera portée à 6 millions dès la semaine prochaine.Les Marocains pourront se procurer cet élément de protection dans les épiceries et les autres magasins de proximité pour le prix de 80 centimes de dirhams l'unité soit environ 7 centimes d'euros. Ce tarif minime s'explique par les subventions accordées par le fonds spécial pour la gestion sanitaire du Covid-19 créé par Mohammed VI, le roi du Maroc.Le Maroc a instauré le 19 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire avec un confinement obligatoire et un régime dérogataire avec des permis de circuler pour les personnes devant se rendre à leur travail.Lire aussi : Le Maroc réquisitionne tous les stocks de chloroquine produits dans le pays