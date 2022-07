Le patronat tunisien réclame un accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Algérie

L'UTICA demande aux autorités des deux États voisins d'"encourager l'investissement commun et d'instaurer la liberté d'investissement dans les secteurs économiques", ainsi que la facilitation de "l'accès au financement par les établissements financiers".Le 15 décembre 2021, l'Algérie et la Tunisie ont paraphé vingt-sept accords de coopération portant sur la justice, la sécurité, la communication et les médias, l’industrie, l’environnement, la culture, la santé, la jeunesse et le sport. S'inscrivant dans cette foulée, l'UTICA voit dans le libre-échange et la libre circulation, une étape supplémentaire pour "booster la coopération dans tous les secteurs à valeur ajoutée, dont le secteur des énergies renouvelables et les technologies de communication, en plus d'accorder davantage au tourisme et aux prestations fournies aux citoyens des deux pays".Cette demande intervient alors que, le 5 juillet 2022 , les présidents de ces deux pays, Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune, ont annoncé la réouverture des frontières terrestres tuniso-algériennes. Les barrières se sont levées le vendredi 15 juillet après plus de deux ans de fermeture ( mars 2020 ) à cause de la crise sanitaire engendrée par la Covid-19. Via un communiqué commun publié à l'occasion, les deux chefs d'État avait affirmé que l'Algérie et la Tunisie partageaient "la même histoire et la même volonté de bâtir un avenir solide basé sur les mêmes constantes et les principes communs".