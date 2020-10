Le parti néo-nazi Aube Dorée reconnu comme "organisation criminelle" par la justice grecque

GRÈCE. Nikos Michaloliakos, fondateur et chef du parti néo-nazi grec Aube Dorée, a été reconnu coupable de "direction d'une organisation criminelle" par la Cour pénale d'Athènes. Cette décision vient conclure une longue procédure judiciaire de cinq ans et demi avec pas moins de soixante-huit accusés.La justice grecque a considéré, mercredi 7 octobre 2020, que l'homme de soixante-deux ans, ainsi que six autres cadres de son parti, se trouvait bien impliqué dans l'assassinat du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas (34 ans) en septembre 2013. Le meurtrier Yorgos Roupakias, membre d'Aube Dorée, a avoué son crime.La Cour se prononçait également sur deux tentatives d'homicides, l'une contre des pêcheurs égyptiens en juin 2012, et l'autre contre des membres d'un syndicat communiste (PAME) en septembre 2013.Dans le même temps, quarante cinq députés et membres de ce parti ont été reconnus coupables d'"appartenance" à, cette organisation. Une quinzaine d'autres a été acquittée. Les peines seront prononcées ultérieurement.En novembre 2019, Nikos Michaloliakos avait plaidé non-coupable