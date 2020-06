Le parti du président serbe obtient la majorité absolue au parlement

SERBIE. Le résultat des élections législatives serbes donne les coudées franches à Aleksandar Vučić. A l'issue du scrutin du dimanche 21 juin 2020, le Parti progressiste serbe (SNS - Centre droit) du président obtient une victoire importante avec 63% de suffrages exprimés et 189 sièges sur les 250 du parlement. Il ne disposait que de 131 députés dans la précédente législature.Neuf partis d'opposition avaient appelé au boycott de ce vote dénonçant des dérives autoritaires, et évoquant notamment des distorsions dans le paysage médiatique. Mais, environ 50% des électeurs se sont rendus aux urnes. Le parti socialiste serbe (SPS-centre-gauche), partenaire dans le gouvernement, prend la seconde position avec seulement 10,7% des voix."Nous avons gagné partout, nous avons gagné là où nous n'avions jamais gagné (...) Je suis reconnaissant au peuple pour ce soutien historique", a commenté Aleksandar Vučić. Au pouvoir depuis huit ans (près de deux ans comme vice-président du gouvernement, trois ans comme président du gouvernement et trois comme président de la République), il se trouve désormais sans aucune opposition. Même si la constitution serbe ne lui donne qu'un rôle honorifique - avec cependant le pouvoir de dissoudre l'assemblée et de renvoyer le gouvernement -, cet ancien premier ministre (deux fois) de cinquante ans se trouve à l'origine de toutes les décisions.Il s'agissait des premières élections en Europe depuis le confinement imposé dans la grande majorité des pays face à la pandémie du coronavirus.Au calendrier du président, et de désormais sa majorité absolue au parlement, figure les négociations avec le Kosovo, ex-province de la Serbie dont l'indépendance proclamée en février 2008 est non reconnue par Belgrade. Les pourparlers entamés depuis une dizaine d'années sous l'égide de l'Union européenne, se trouvent au point mort depuis 2018. Une entente entre les deux pays demeure un préalable à leur entrée dans l'UE