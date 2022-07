Le parc éolien marocain Nassim Koudia Al Baida va porter sa capacité à 100 MW

MAROC. Dans un communiqué conjoint publié lundi 18 juillet 2022, Masen (groupe chargé de piloter les énergies renouvelables au Maroc) et le Français EDF Renouvelables (filiale d'EDF) annoncent le bouclage financier et le démarrage des travaux de modernisation du parc éolien Nassim Koudia Al Baida au Maroc.



Construit en 2000 par l'Office National de l'Electricité et l'Eau Potable (ONEE) et plus ancien parc éolien à échelle industrielle du continent africain, Nassim Koudia Al Baida est situé au nord du pays, dans la région de Tlat Taghramt, près de Tétouan (60 km de Tanger). Sa modernisation va être accompagnée par des emprunts souscrits auprès de banques nationales et internationales avec principalement l'AttijariWafa Bank, la Banque centrale populaire, la Bank of Africa, la Société Générale France, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).



Cette dernière accorde une ligne de crédit de premier rang d'un montant maximum de 44 M€ à la société Koudia Al Baida Energy Company S.A. en charge du projet, détenue à parts égales par Masen et EDF Renouvelables. Elle s'intègre à l'enveloppe de dette senior portée avec les autres banques. "Ce projet démontre l'opportunité à long terme pour les énergies renouvelables de jouer un rôle important dans la décarbonisation et la compétitivité accrue de l'économie marocaine", commente Nandita Parshad, directrice générale du groupe infrastructures durables de la Berd.



La banque européenne consent également un prêt de 52 millions de dirhams (4,87 M€) et le Fonds d'investissement climatique (FIC) apporte la somme de 4,5 M€ à Masen pour financer sa participation au capital de la Koudia Al Baida Energy Company.