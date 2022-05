Le nouvel aéroport international égyptien sera mis en service en juillet 2022

ÉGYPTE. Selon le ministère égyptien de l'Aviation civile, le nouvel aéroport international du pays sera opérationnel mi-juillet 2022. Baptisé Sphinx International, il est implanté sur la route désertique entre le Caire et Alexandrie, à quarante-cinq kilomètres des pyramides de Gizeh. D'une superficie de 4 000 m² pour son bâtiment principal (24 000 m² pour l'ensemble du bâti), il sera principalement dédié au tourisme.



Ses deux terminaux permettront de traiter jusqu'à 900 passagers par heure (contre 300 annoncés dans un premier temps avant une extension du projet) pour une capacité annuelle de l'aéroport de 1,2 million de passagers par an. La plate-forme disposera d'une piste de 3 650 mètres de long et de soixante mètres de large, le tarmac pouvant accueillir huit avions.



L'objectif de Sphinx International est de désengorger l'aéroport international du Caire (13 millions de passagers avant la crise Covid-19), basé de l'autre côté de la ville, et le trafic dans la capitale. Mais aussi d'améliorer l'accessibilité de plusieurs sites historiques proches pour les touristes, dont le nouveau Grand musée égyptien de Gizeh (GEM) prochainement inauguré, à la périphérie du Grand Caire. De plus son arrivée permettra de faciliter les liaisons avec les stations balnéaires de la mer Rouge (Charm el-Cheikh et Hurghada notamment).



Une nouvelle compagnie aérienne, Air Sphinx, filiale d'Egypt Air, devrait d'ailleurs être créée et basée sur la nouvelle plate-forme. Elle desservira Assouan, Hurghada, Louxor et Charm el-Cheikh. Air Sphinx proposera quinze vols par semaine pour amener les touristes d'autres régions du pays directement vers les sites touristiques de Gizeh.