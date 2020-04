Le nouveau pont de Gênes est désormais entièrement assemblé

ITALIE. Dix-neuf mois après l'effondrement du pont de Polcevera (ou Morandi du nom de l'ingénieur qui l'avait conçu) à Gênes, le chantier principal du nouveau viaduc destiné à le remplacer vient de s'achever. Mardi 28 avril 2020, en fin de matinée, le dernier tronçon de quarante mètre de long vient d'être assemblé sous les yeux du président du Conseil italien Giuseppe Conte. Avant la mise à disposition du public, il reste encore à asphalter l'ensemble et à le tester. "Nous espérons voir les premiers véhicules traverser le pont d'ici à la fin du mois de juillet", espère Pietro Salini, Pdg de Salini Impregilo.L'ouvrage, blanc et profilé, d'une longueur de 1 067 mètres (17 400 tonnes d'acier) enjambant une partie de la ville, est l'oeuvre de l'architecte génois Renzo Piano. Pour un coût de 200 M€, sa construction a été confiée en décembre 2018 au consortium "Per Genova" constitué principalement par l'entreprise Salini Impregilo et Fincantieri Infrastructure. Plus de 800 salariés ont travaillé sur ce chantier. Selon Pietro Salini, "alors que le reste du pays cherchait à savoir comment s'arrêter, ici la question était de savoir comment continuer."