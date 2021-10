Le nouveau gouvernement tunisien luttera prioritairement contre la corruption

Cheffe du gouvernement : Najla Bouden Ramadan



Ministre de la Justice : Leïla Jaffel



Ministre de la Défense nationale : Imed Memmich



Ministre de l'Intérieur : Taoufik Charfeddine



Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger : Othman Jerandi



Ministre des Finances : Sihem Boughdiri Nemsia



Ministre de l'Économie et de la Planification : Samir Said



Ministre des Affaires sociales : Malek Zahi



Ministres de l'Industrie, des Mines et de l'Energie : Neila Nouira Gongi



Ministre du Commerce et de la Promotion des exportations : Fadhila Rebhi Ben Hamza



Ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche : Mahmoud Elyes Hamza



Ministre de la Santé : Ali Mrabet



Ministre de l'Éducation : Fethi Sellaouati



Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Moncef Boukthir



Ministre de la Jeunesse et des Sports : Kamel Deguiche



Ministre des Technologies de la communication : Nizar Ben Neji



Ministre des Transports : Rabi Majidi



Ministre de l'Équipement et de l'Habitat : Sarra Zaafrani Zenzri



Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières : Mohamed Rekik



Ministre de l'Environnement : Leila Chikhaoui



Ministre du Tourisme : Mohamed Moez Belhassine



Ministre des Affaires religieuses : Ibrahim Chaibi



Ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées : Amel Bel Haj



Ministre des Affaires culturelles : Hayet Ketat Guermazi



Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle : Nasreddine Nsibi



Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Chargée de la coopération internationale : Aïda Hamdi