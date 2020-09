Le nouveau gouvernement tunisien de technocrates investit par le Parlement

TUNISIE. Le nouveau Premier ministre Hichem Mechichi a obtenu, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre 2020, la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le Parlement tunisien, avec 134 voix pour et 67 contre. Son équipe apolitique est composée d'universitaires, d'ingénieurs, de financiers et de fonctionnaires. Ce gouvernement de technocrates compte vingt-cinq ministres et trois secrétaires d'Etat dont huit femmes. Les ministères régaliens sont désormais occupés par un magistrat Mohamed Boussetta (Justice), un professeur de droit Ibrahim Bartagi (Défense) et un ex-avocat Taoufik Charfeddine (Intérieur).Ce vote des députés met fin à plusieurs mois d'instabilité politique et évite également une dissolution du Parlement.Troisième Premier ministre en un an, Hichem Mechichi va devoir s'atteler à l'énorme tâche de la réforme de l'administration tunisienne et remettre à flot les finances publiques. Le pays engrange une dette de 80 milliards de dinars dont 7,5 milliards (2,5 mrds€) à rembourser en 2020. Il devra également reprendre les négociations avec le fonds monétaire international (FMI) pour signer un nouveau programme quadriennal.Titulaire d'une maîtrise de droit de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, d'un certificat de fin de cycle de l'Ecole nationale d'administration de Tunis et d'un master en administration publique de l'Ecole nationale d'administration de Strasbourg, Hichem Mechichi (46 ans) avait été chargé fin juillet 2020 par le président tunisien Kaïs Saïed de composer son équipe apolitique après la démission de Elyes Fakhfakh dont il a été ministre de l'Intérieur. Il est le neuvième chef de gouvernement depuis la révolution de 2011.Il a annoncé que son gouvernement pourra "avancer sur les problèmes économiques, du moment qu'il ne se retrouve pris dans aucun tiraillement politique."