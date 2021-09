Le nouveau gouvernement libanais au pied du mur face aux enjeux cruciaux du pays

Il reste cependant encore deux gros chantiers très intimement liés : le social et l'économique. Avec un enjeu de taille : Agir vite pour réussir à, enfin, débloquer les aides conditionnelles promises par les donateurs internationaux. Ainsi que celles, indispensables pour relever le Liban, du Fonds monétaire international (FMI) avec qui il va falloir vite reprendre les négociations interrompues en juillet 2020 . Michel Aoun le souhaite fortement, comme il l'a rappelé lundi 13 septembre 2021.Parallèlement, le pays du Cèdre va pouvoir compter sur 1,135 mrd$ (0,97 mrd€) au titre des droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI, comme l'a annoncé le nouveau ministre libanais des Finances, Youssef Khalil, également lundi 13 septembre. Cette somme devrait être virée le 16 septembre 2021 sur un compte spécial de la Banque centrale du Liban (BDL). Début août 2021, Kristalina Georgieva prévenait : "Il est impératif que les DTS soient utilisés de manière responsable et éclairée. Cela est vrai partout, mais c’est particulièrement important pour le Liban, qui connaît une situation très difficile. L’allocation de DTS est précieuse. Elle doit être mise à profit dans l’intérêt suprême du pays et de sa population. La manière de l’utiliser relève bien sûr d’une décision souveraine, mais il faut absolument prendre une bonne décision. Le peuple libanais a le droit de savoir en quoi ces DTS vont lui être utiles." La directrice générale du FMI suggérait fortement quatre actions : s'attaquer de front au problème fondamental de la gouvernance (lutte contre la corruption, gestion des entreprises publiques, réaliser un audit de la banque centrale et de la compagnie d'électricité); mettre en œuvre une stratégie budgétaire prévoyant une restructuration profonde de la dette et des réformes visant à restaurer la crédibilité du pays; procéder à une restructuration complète du secteur financier en reconnaissant les pertes des banques privées et de la banque centrale; mettre en place un système monétaire et de change crédible étayé par une unification des taux de change.Najib Mikati, milliardaire, qui a fait fortune dans les télécoms, a déjà dirigé le Liban par deux fois d'avril à juillet 2005 puis entre juin 2011 et février 2014. Sa tâche demeure cependant rude pour ce troisième mandat avec une dette atteignant les 100 mrds$ (la troisième mondiale), une monnaie, la livre libanaise, qui a perdu plus de 90% de sa valeur et un pays en situation de cessation de paiement depuis le 7 mars 2020 . Il convient d'ajouter les conséquences de la pandémie de Covid-19, le manque de devises étrangères, les pénuries de carburant et de médicaments ainsi que les coupures d'électricité. Le Liban traverse, depuis l'été 2016, l'une des pires crises économique au monde depuis 1850 selon une déclaration de la Banque mondiale.