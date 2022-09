Le nouveau franchisé israélien de Carrefour appellera ses magasins "Super"

"L’arrivée de Carrefour sur le marché israélien est la plus grande et la plus importante étape dans l'histoire de la grande distribution en Israël. Carrefour est une chaîne mondiale de premier plan et l'une des plus importantes pour les produits alimentaires sous marque distributeur", s'était enthousiasmé

"de dominer le marché israélien des produits alimentaires et des biens de consommation, et de s'étendre à d'autres marchés. Les avantages de Carrefour sont en accord avec la stratégie commerciale d'Electra Consumer Products qui souhaite apporter une valeur ajoutée au consommateur et être le leader dans différents secteurs du retail".

ISRAËL / FRANCE. Comme confirmé en juillet 2022 , Carrefour va bien s'implanter en Israël. Mais l'enseigne française ne figurera pas sur les magasins. Electra Consumer Products a en effet choisi de les appeler "Super". "Jusqu'à l'installation complète de la chaîne en Israël", indiquent ses promoteurs. Ils devaient porter le nom de "Carrefour Israël".L'Israélien spécialisé dans la production, l'importation, l'exportation, la vente, la distribution, le marketing et la prestation de services pour une grande variété d'appareils électriques grand public a signé, début avril 2022 (après un protocole d'accord paraphé en mars 2022), un accord exclusif de franchise avec le géant français de la grande distribution. D'une durée de vingt ans, ce partenariat concerne la filiale Yenot Bitan acquise en 2021 par Electra.Vingt-cinq magasins vont porter l'enseigne "Super" en 2022. Le groupe israélien précise cependant qu'ils ont bien été planifiés par Carrefour et répondront aux critères internationaux de la marque française.Zvika Schwimmer lors de l'annonce de son rapprochement avec le groupe français. Pour le Pdg d'Electra Consumer Products, cela va permettre à son entreprise