Le logisticien GEFCO embarque à bord du groupe CMA CGM

"Le projet porté par CMA CGM permettra à GEFCO de poursuivre son activité dans un cadre sûr, d’accompagner la transformation que nous avons initiée et de renforcer notre développement dans les années à venir. Ce rapprochement entre deux entreprisesfrançaises augure de nombreuses opportunités pour GEFCO en termes d’innovation et de croissance durable", indique Luc Nadal, président du Directoire du groupe GEFCO.L'armateur multiplie les croissances externes et vient, en 2022, de reprendre successivement l'activité Commerce & Lifecycle Services (CLS) de l'Américain Ingram Micro (grossiste en produits technologiques) et 51% des parts de l'Aixois Colis Privé . En ajoutant l'acquisition de GEFCO au sein de CEVA Logistics, CMA CGM "crée un leader français au service de nos clients dans le monde entier", selon Rodolphe Saadé.Créé fin 1949 et basé à Puteaux dans la banlieue parisienne, GEFCO est également présent dans les secteurs de l'aéronautique, la pharmacie, l'énergie et la distribution. En janvier 2012, RZD (Chemins de Fer Russes) avait acquis 75% du capital de GEFCO, PSA conservant les 25% restants. L'entreprise dispose d'un réseau dans quarante-sept pays, d'une quarantaine de filiales*. Elle emploie 11 500 personnes, dont 2 500 en France.Fin février 2022, GEFCO a inauguré un entrepôt de 10 000 m² dans la zone franche de Tanger Med ("Medhub"), opérationnel depuis janvier 2022 avec onze quais de chargement et de déchargement. Après avoir acquis, en avril 2011, 70 du groupe italien Mercurio, elle avait racheté, en janvier 2018, la société espagnole GLT pour se renforcer sur l'axe Europe/Maroc.*Par ordre de création, en Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, Pologne, Argentine, Brésil, Maroc, Turquie, Tunisie, Tchéquie, Russie, Chine, Autriche, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, Hong Kong, Slovénie, Chili, Lituanie, Ukraine, Kazakhstan, Bulgarie, Afrique du Sud, Dubaï, Croatie, Mexique, Etats-Unis, Inde, Algérie, Irak, Pays-Bas (via le rachat en septembre 2015 du Néerlandais IJS Global), Grèce, Serbie et Corée.