Le laboratoire pharmaceutique français EA Pharma finalise l'acquisition de l'Italien Stardea

FRANCE / ITALIE. L'Azuréen EA Pharma poursuit ses opérations de croissance externe avec le rachat, début juillet 2022, de l'Italien Stardea. Il s'agit de la cinquième acquisition en six ans du groupe français pharmaceutique basé à Sophia-Antipolis, près de Nice.Après avoir pris la majorité dans trois entreprises françaises, Laboratoire Nutrivercell (marque Duab) en 2017, Oligostim en 2019 et Labcatal (marques Oligosol, Rubozinc et Lithioderm) en 2020, Ea Pharma avait acquis, fin 2021 , l'Espagnol Drasanvi, spécialisé dans les compléments alimentaires, les cosmétiques naturels et la nutrition santé avec les marques Super Alimentos, Collmar, Botanical Bio, Immunol et Oseogen et Vital pur.L'arrivée de Stardea entre dans la nouvelle stratégie du groupe français de s'étendre en Europe. Acquis auprès du groupe Cooper Consumer Health, le groupe pharmaceutique italien a été créé en 2005 à Parme et était affilié au groupe international Vemedia Pharma (Pays-Bas) depuis 2016. Il développe une gamme de compléments alimentaires, dispositifs médicaux et dermocosmétiques comprenant cinquante-six références autour de neuf domaines fonctionnels: cardiovasculaire, neurologique, respiratoire, métabolique, musculo-squelettique, gastro-entorologique, urologique, pédiatrique, dermatologique. Ses produits sont distribués en pharmacie par le biais de recommandations médicales.