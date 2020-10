Le groupe coopératif agroalimentaire français Cooperl menace de fermer plusieurs usines

"il nous semble urgent qu’une prise de conscience s’opère au plus haut niveau afin que les règles de preuves devant l’Autorité de la concurrence évoluent et reçoivent un cadre juridique à la fois adapté et spécifique...En effet, la pratique actuelle mise en œuvre devant l’Autorité de la concurrence aboutit à des décisions qui sont prises sur la base de documents falsifiés et de propos purement et simplement diffamatoires et calomnieux", souligne Patrice Drillet, président de la coopérative.



Si le groupe breton a engagé une procédure d'appel, elle ne le dispense pas de s'acquitter de la somme dans les prochains jours.

"Nous nous finançons, à hauteur de 200 millions d'euros sur les crédits fournisseurs. Si demain ces derniers diminuent de 50%, nous serons dans l'obligation de trouver 100 millions d'euros supplémentaires pour financer notre activité", insiste Emmanuel Commault.

"Si on nous demande de payer dans les jours qui viennent (...) on arrête tous les recrutements, tous les projets d'investissement et on s'engage dans un plan de restructuration dur (...) Je ne fais pas de chantage, on joue notre survie. Le plan est presque prêt", lance- t-il.



En jeu, des gel des recrutements, un arrêt des investissements, des baisses de salaires et la fermeture de certains de ses vingt-sept sites industriels en France. Ces derniers seraient déterminés parmi les douze usines (900 M€ de chiffre d'affaires et 2 500 salariés au total) rachetés lors de la reprise de Brocéliande en 2010 et des actifs de la holding Financière Turenne Lafayette en 2017.