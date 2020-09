Le groupe Suez s'inquiète d'une entrée dans son capital de son concurrent Veolia

FRANCE. L'annonce, lundi 31 août 2020, de Veolia de reprendre à Engie ses 29,9% d'actions qu'elle détient dans Suez , passe très mal du côté de Suez.Dans un premier temps, le groupe français spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets avait publié un communiqué laconique stipulant que "la démarche de Veolia n'a pas été sollicitée et n'a fait l'objet d'aucune discussion avec Suez". Avant, quelques heures après, de réunir son Conseil d'administration et d'être plus ferme dans son second communiqué. "Dans un contexte où l’urgence environnementale est clé pour l’avenir de nos concitoyens, l’offre de Veolia génère des préoccupations sur l’avenir des activités de traitement et de distribution de l’eau en France et sur l’emploi au regard du montant des synergies espérées", indique le texte. "La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d’opportunité en France et à l’international. Par ailleurs, la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles, au moment où, dans le contexte post-Covid, les équipes sont focalisées sur la mise en oeuvre de leur plan stratégique", insiste le texte.Le conseil d'administration d'Engie examinera l'offre de Veolia dans le courant du mois de septembre 2020. Antoine Frérot, Pdg de Veolia, se dit "sûr à 100%" que l'opération se fera et que la fusion "va dans le sens de l'histoire". Il engage les équipes de Suez à rejoindre son projet.Veolia - qui compte après la prise des 29,9% des parts monter à 100% du capital - entend créer un champion français dans les secteurs de l'eau, des déchets et des services à l'énergie, un marché estimé à 1 168 mrds€.