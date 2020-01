Le groupe Louis-Dreyfus signe une facilité de financement de 100 M$ avec la Berd

FRANCE. Le groupe Louis-Dreyfus (Louis-Dreyfus Company - LDC) obtient, mercredi 22 janvier 2020, une facilité de financement de 100 M$ (90,3 M€) auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).



Cette somme permettra au groupe né en France en 1851 et désormais basé à Rotterdam - l'un des plus grands mondiaux de négoce (grains, transport maritime, énergie, immobilier) et transformateur de produits agricoles -, de soutenir ses opérations d'expansion dans huit pays (Égypte, Turquie, Bulgarie, Kazakhstan, Pologne, Roumanie, Tadjikistan et Ukraine). Cette action s'appuiera sur des partenariats signés avec les agriculteurs "offrant un meilleur accès aux marchés et aux programmes de partage des connaissances", précise un communiqué de la Banque.



Ainsi, de nombreux petits et moyens producteurs régionaux de céréales et de coton vont pouvoir accéder aux chaînes d'approvisionnement de LDC. Les petites exploitations bénéficieront également d'une formation sur les pratiques agronomiques modernes pour améliorer la qualité des leurs produits. Ce programme soutiendra les flux commerciaux transfrontaliers.



Grâce à cette facilité de paiement de la Berd, LDC (18,4 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018) va aussi favoriser l'adoption d'une approche améliorée de gouvernance climatique de l'entreprise. Le groupe développera notamment de nouveaux outils pour la gestion des risques liés au climat et réalisera des tests de résistance à des scénarios climatiques pour les récoltes de coton en Turquie et pour les récoltes de céréales en Ukraine.