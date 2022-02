Le groupe CMA CGM prend la barre du terminal à conteneurs du Port de Beyrouth pour dix ans

CMA Terminals succède au consortium privé Beirut Container Terminal Consortium (BCTC) composé de Portia Ports Limited, International Port Management Beirut SAL et Logistics and Port Management Americas, qui gérait ce terminal depuis 2005. La filiale de CMA CGM se trouvait opposée dans cet appel d'offres à Gulftainer, un opérateur des Émirats arabes unis associé à un homme d'affaires local, Antoine E. Amatoury.



"Fidèles à nos engagements envers le Liban, nous lancerons très rapidement un ambitieux plan d’investissement qui fera du terminal à conteneurs de Beyrouth, un terminal performant répondant aux meilleurs standards internationaux. Il sera au service des Libanais, et ouvre la voie à un renouveau des échanges économiques entre le Liban et le reste du monde", commente Rodolphe Saadé, Pdg du groupe CMA CGM.



Le groupe CMA CGM avait déjà acquis en 2021 l'intégralité des actions de l'opérateur du terminal de Tripoli (au Nord du Liban), second port commercial du pays. Il compte près de 1 000 salariés au Liban et compte en embaucher 400 autres dans les douze prochains mois.



Les Marseillais ont investi dans cinquante-deux terminaux portuaires dans trente-trois pays et opèrent trente-trois terminaux dans le monde à travers leur filiale à 100% CMA Terminals fondée en 2012, et Terminal Link, coentreprise créée en 2001 et détenue par CMA CGM à 51% et China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPORT) à 49%.