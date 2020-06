Le gouvernement français débloque 15 mrds€ pour soutenir la filière aéronautique

FRANCE. Après les plans de soutien pour le tourisme (18 mrds€) puis l'automobile (8 mrds€ dont 5 mrds€ pour Renault ), Bruno Le Maire a annoncé, mardi 9 juin 2020, un plan spécifique pour l'aéronautique , un secteur également fortement touché par les conséquences de la crise du coronavirus."Nous décrétons l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique et lui permettre d'être plus compétitive et plus décarbonée", explique le ministre français de l'Economie et des Finances. Il va consacrer 15 mrds€ ( dont 7 mrds€ pour Air France ) à cette filière représentant un chiffre d'affaires de 65 mrds€, 300 000 emplois directs et indirectes et une balance commercial positive de 34 mrds€. "Si nous n'étions pas intervenus tout de suite, c'est un tiers des emplois de la filière qui auraient disparu, cela aurait été un drame familial et territorial", souligne Bruno Le Maire.Les aides comprennent la création d'un Fonds de soutien aux entreprises en difficulté de 500 M€ dès cet été 2020, des commandes anticipées (dont 60 Airbus A320 et 38 gros-porteurs A350 destinés à Air France), le financement de la recherche vers l'avion neutre en carbone en 2035 (1,5 mrd€ de financement public sur trois ans), une extension des garanties export et un moratoire sur le remboursement des crédits à l'export.