Le gouvernement espagnol impose un confinement général à toute la ville de Madrid

ESPAGNE. Le confinement va désormais toucher les trois millions de Madrilènes et neuf communes de sa périphérie (Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles et Alcalá de Henares). La décision faisait débat depuis plusieurs jours entre le gouvernement régional et l'Etat espagnol, mais elle a été tranchée, mercredi 30 septembre 2020. Salvador Illa, ministre espagnol de la santé, a publié, jeudi 1er octobre 2020, un décret au Journal officiel en ce sens.Quelques quartiers de Madrid et villes voisines ont connu un confinement par étapes . Salvador Illa affirmait la nécessité d'englober toute la capitale espagnole dans les restrictions, mais six des dix-neuf régions autonomes - dont celle de Madrid donc - seules compétentes en matière de santé, refusent toujours d'accepter le plan gouvernemental; Ce dernier prévoit un verrouillage partiel ou complet des villes de plus de 100 000 habitants les plus touchées par la pandémie. A savoir plus de 500 cas pour 100 000 personnes, plus de 10% des tests effectués dans les quinze jours avant le 27 septembre positifs et une proportion de lits de soins intensifs occupés à 35% ou plus par des malades de la Covid.Aujourd'hui, Madrid atteint un taux de 777,7 cas de Covidés pour 100 000 habitants et des villes périphériques dépassent largement ce chiffre comme Fuenlabrada (1168,3 pour 100 000) et Parla (1155,8).