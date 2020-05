Le gouvernement d'union prend place en Israël sur fond de future annexion des colonies en Cisjordanie

ISRAËL. Le nouveau gouvernement d'union et d'urgence israélien (le 35e) prêtera serment jeudi 14 mai 2020 au soir devant le parlement israélien, la Knesset. Une date symbolique, car c'est le 14 mai 1948 que fut proclamé l'Etat d'Israël par David Ben-Gourion, tout de suite reconnu par les Etats-Unis.Cette étape vient clore deux ans d'incertitudes politiques ponctuées par trois élections législatives en moins d'un an et la menace d'une quatrième , une mise en examen du chef du gouvernement pour corruption ainsi qu'un chassé-croisé à la candidature de Premier ministre entre Benyamin Nétanyahou et Benny Gantz. Si le sortant va finalement conserver son poste, selon l' accord inattendu conclu le 26 mars 2020 entre les deux hommes et officialisé le 20 avril , Benny Gantz prendra sa succession au bout de dix-huit mois. La Knesset et la Cour suprême ont validé cette entente début mai 2020 Trente-deux ou trente-quatre ministres selon les sources (puis trente-six dans six mois) constituent la nouvelle équipe. Benyamin Nétanyahou (Likoud - droite) et Benny Gantz (Blanc Bleu - centre) se sont partagés équitablement les portefeuilles ministériels.La liste officielle sera donnée jeudi 14 mai 2020 au soir devant la Knesset. Benny Gantz occupera, outre celles de Premier ministre suppléant, les fonctions de ministre de la Défense. Autres nominations connues, celles de Aryeh Deri à l'Intérieur, Avi Nissenkorn à la Justice, Israel Katz aux Finances, Amir Peretz à l'Economie, Itzik Shmuli à l'Aide sociale, Alon Schuster à l'Agriculture, Miri Regev aux Transports, Omer Yankelevich aux Affaires de la Diaspora, Yuli Edelstein à la Santé. Ce dernier appartenant au Likoud avait été forcé de démissionner de la présidence de la Knesset avant de se faire ravir sa place, fin mars 2020, par Benny Gantz bénéficiant des voix du Likoud et de ses alliés. Yuli Edelstein hérite d'un poste de haute importance alors que la Covid-19 a causé en Israël 264 décès pour 16 567 cas confirmés (selon le CSSE de l'Université John Hopkins). Comme prévu par l'accord de coalition, Benny Gantz a démissionné de son poste de président de la Knesset, mercredi 13 mai 2020. Le prochain speaker sera Yariv Levin (Likoud), il sera officiellement élu jeudi 14 mai 2020 au soir.