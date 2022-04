Le gisement de gaz naturel de Larache au Maroc s'avère très prometteur

MAROC. Découvert au large de la ville de Larache (90 km au sud de Tanger) en janvier 2022 par Chariot Oil & Gaz, le nouveau réservoir de gaz naturel serait d'excellente qualité, comme le souligne un communiqué publié jeudi 31 mars 2022 par la compagnie britannique. Le gaz de méthane serait présent à plus de 96% dans les sept réservoirs répertoriés, "sans impuretés nuisibles telles que le H2S (NDLR: Sulfure d'hydrogène) ou le CO2 (NDLR: Dioxyde de carbone)".



Présent dans le gisement baptisé "Anchois" exploité par la plate-forme de forage semi-submersible Stena Don depuis décembre 2021, ce puits est rattaché au permis d'exploitation Lixus (2 390 km² avec des profondeurs d'eaux allant du littoral à 850 mètres) détenu à 75% par Chariot Oil & Gaz et 25% par l'Office national des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM). Il a été désigné sous le nom d'Anchois-2.



Selon la note, "les estimations de la disponibilité nette de gaz pour le puits d'Anchois-2, basées sur une interprétation plus poussée des données du puits, ont été améliorées à environ 150 m par rapport à l'analyse préliminaire précédemment annoncée de plus de 100 m, comparé aux 55 m du puits de découverte original d'Anchois-1."