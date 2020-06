Le fonds souverain turc devient actionnaire majoritaire de l'opérateur de télécom Turkcell

TURQUIE. Le fonds souverain turc (Türkiye Varlik Fonu - TVF) confirme, jeudi 18 juin 2020, l'acquisition auprès du groupe suédois de télécommunication Telia de l'ensemble de ses parts (47,1%) détenues dans Turkcell Holding. L'opération a été effectuée pour un coût de 550 M$ (490 M€). Combinée à d'autres achats de parts indirectes pour un total de 26,2%, via des accords séparés, auprès de LetterOne (principal actionnaire minoritaire avec 24,8% des actions après les rachats) et de la holding Çukurova (13,8%), , elle permet à TVF de contrôler désormais l'opérateur turc de services mobiles Turkcell, via sa holding qui en détient 51%.



Telia quitte le capital de Turkcell et la co-entreprise Turkcell Holding va disparaître avec la vente de toutes les actions indirectes de Çukurova Holding. "Le processus devrait être achevé en 2020, une fois que les modifications à apporter aux statuts de Turkcell auront été approuvées par l'Assemblée générale et que toutes les autorisations nécessaires auront été obtenues auprès des organismes de réglementation compétents", précise un communiqué de TVF.



TVF va pouvoir nommer cinq des neuf membres du conseil d'administration de cette entreprise. Cotée aux bourses d'Istanbul et de New York avec 49% de ses actions en flottant, Turkcell revendique 47 millions de clients.



Créé en 2016, le fonds souverain turc est dirigé directement par le président turc Recep Tayyip Erdogan.