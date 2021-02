Le fonds Eiffel Essentiel réunit 300 M€ pour investir dans la transition énergétique et écologique

Le fonds "prévoit d'investir des tickets pouvant aller jusqu'à 50 M€ dans une quinzaine de PME-ETI françaises et européennes (...) ayant le potentiel de devenir des champions de leur secteur". Eiffel Essentiel interviendra en fonds propres et en quasi-fonds propres "au stade clé du capital croissance, lorsque les modèles technologiques et économique sont largement dé-risqués, pour permettre aux entreprises qu'il finance de changer d'échelle". Il restera minoritaire aux côtés de managers actionnaires, de familles fondatrices ou d'actionnaires industriels sur des périodes pouvant aller jusqu'à dix ans.



Un premier investissement sera réalisé prochainement dévoile Eiffel Investment Group sans plus de détails.



Créé en 2009 au sein du groupe Louis Dreyfus et devenu indépendant en 2011 avec comme actionnaires de référence l'équipe d'EIG et Impala (Jacques Veyrat), Eiffel Investment Group gère plus de 3 mrds€ pour de grands investisseurs institutionnels européens et 25 000 clients particuliers.



* BEI, BpiFrance (via le Fonds de Fonds Growth et le Programme d'investissements d'avenir), AG2R La Mondiale, Covéa, Pro BTP, la CIPAV, La Lux, Suravenir, L'Auxiliaire, la Banque de France et des familles d'entrepreneurs experts du secteur.