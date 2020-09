Le fabricant tunisien de fromage fondu Land'Or finance le renforcement de ses capacités de production

TUNISIE / MAROC. Land'Or, un des principaux fabricants tunisien de fromage fondu (30% de parts de marché) se prépare à acheter de nouvelles machines pour augmenter les capacités de production de son usine tunisienne. Il va également investir dans l'amélioration des normes industrielles, la productivité, la qualité et la sécurité.Pour l'accompagner dans cette opération, l'entreprise va bénéficier du soutien financier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) qui lui a accordé, mercredi 2 septembre 2020, un prêt de 10,9 M€ couvrant à la fois les activités en Tunisie et au Maroc. L'entreprise bénéficie, depuis février 2020, du programme Blue Ribbon de la Berd dédié aux Pme à fort potentiel.10 millions de dinars tunisiens (3,1 M€) iront à l'usine tunisienne. La filiale marocaine, Land'Or Maroc Industries (LMI), recevra 82,2 millions de dirhams (7,8 M€) pour finaliser l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements dans sa nouvelle usine de fabrication de fromages. Annoncée en mai 2019 et opérationnelle d'ici à la fin 2021 après un investissement de 10,7 M€ (réalisé à 60% en fonds propres), elle verra le jour à Kenitra, au Nord de Rabat, sur une surface de 3 300 m² et un terrain de 1,3 hectare. Avec 102 salariés, elle bénéficiera d'une capacité annuelle de 5 000 tonnes de fromage frais, à fondre et en conserve. Cette unité produira également de nouveaux produits et de nouveaux emballages destinés à accroître le potentiel d'exportation, principalement en Afrique subsaharienne. Son chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à 7,5 M€ en 2022 et à 10,4 M€ en 2025. Le marché marocain représente déjà 28% du chiffre d'affaires de Land'Or.Créée en 1994, le groupe agroalimentaire Land'Or a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 110,93 millions de dinars (34,47 M€) pour un résultat net de 4 663 millions de dinars (1,44 M€). Présidé par Hatem Denguezli, il est principalement détenu par Land'Or Holding (57,77%) et le Maghreb Private Equity Fund IV LLC d'Africinvest (21,59%). Land'Or conçoit, produit et distribue une large gamme de produits destinés à la grande consommation et à la restauration. Il est présent au Maghreb et au Moyen-Orient.