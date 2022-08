Le fabricant de panneaux solaires DualSun lève 10 M€ pour s'implanter à l'international

Créée en 2010 à Marseille, l'entreprise a réalisé ses premières installations en 2011 et débuté une production en série en 2019.Elle développe, sur son site industriel de Jujurieux (Ain), un panneau solaire multi-énergie (Spring) permettant de produire simultanément, et sur une même surface, de l'eau chaude solaire et de l'électricité photovoltaïque ainsi qu'un modèle Flash (photovoltaïque à haut rendement). DualSun s'adresse aux propriétaires de bâtiments pour leur permettre de réduire leurs consommations en énergies fossiles.Cet argent frais va financer la R&D (un nouveau panneau hybride couplé à une pompe à chaleur sortira en 2023), le développement de sa plate-forme de services MyDualSun et assurera son implantation à l'international. DualSun vend déjà principalement en Europe (Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, Suède, Norvège, Finlande), mais également en Israël, en Australie, au Canada et démarre aux États-Unis. 20% de la production de son usine est partie à l'export en 2021. L'entreprise veut passer un nouveau cap. "Cette levée de fonds va nous permettre de déployer des équipes localement dans au moins trois de ces pays, qui sont encore en cours de choix", dévoile la communication de l'entreprise à econostrum.info.L'entreprise avait réalisé une précédente opération en mai 2018 pour un montant de 2,4 M€ avec la participation de Paca Investissement (500 K€) et ses investisseurs historiques (Provence Business Angels, CAAP Création et les sociétés d'investissement spécialisées dans le cleantech Noria (Lille) et Opalic (Versailles). Elle intervenait après deux autres levées de fonds de 0,5 M€ (2012) et 1,3 M€ (2014).DualSun (50 salariés) a réalisé un chiffre d'affaires de 17 M€ en 202 et envisage de dépasser les 36 M€ en 2022. Le CA a été multiplié par sept entre 2020 et 2022. L'ambition est de "devenir l'un des fabricants leaders du solaire européen", selon un communiqué de l'entreprise.