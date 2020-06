Le distributeur textile espagnol Inditex va fermer entre 1 000 et 1200 magasins

ESPAGNE. Inditex a perdu 44% de ses revenus entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3,3 mrds€) à cause de la crise de la Covid-19 alors que 88% de ses magasins sont restés fermés à travers le monde. La marge brute est restée constante à 58,4% du chiffre d'affaires. Parallèlement, la maison-mère de Zara a vu ses ventes en ligne progresser de 50% sur le premier trimestre 2020 et de 95% sur le seul mois d'avril 2020.



Le premier trimestre 2020 se termine avec une perte nette de 175 M€ (EBIT à -200 M€). L'Espagnol Inditex va renforcer sa transformation numérique en actant une provision de 308 M€ pour l'exécution d'un nouveau plan 2020-2022. L'EBIT s'établit donc à - 508 M€ pour un résultat net de - 409 M€.



L'entreprise va investir 1 mrd€ dans le renforcement de l'activité en ligne et 1,7 mrd€ supplémentaires dans la mise à niveau de la plate-forme de magasin intégré, en déployant des solutions technologiques avancées. "cette stratégie est l'aboutissement d'un projet dans lequel l'entreprise investit régulièrement et de manière significative depuis 2012, un projet qui transformera notamment son profil. L'objectif primordial d'ici 2022 est d'accélérer la mise en œuvre complète de notre concept de magasin intégré, motivé par la notion de pouvoir offrir à nos clients un service ininterrompu, où qu'ils se trouvent, sur n'importe quel appareil et à tout moment de la journée ", commente Pablo Isla, président exécutif d'Inditex.