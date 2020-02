Le distributeur kosovar Viva Fresh va étendre son réseau jusqu'en Macédoine du Nord

KOSOVO. Viva Fresh, première chaîne de supermarchés du Kosovo, obtient un prêt de 10 M€ de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Cette somme va accompagner le développement de l'enseigne dans son pays mais aussi en République de Macédoine du Nord.



Un plan global de création de valeur, soutenu par l'ENEF (Enterprise Expansion Fund - Fonds d'expansion des entreprises - soutenant les Pme dans les Balkans occidentaux mis en place principalement par la Berd, l'UE et le Fonds européen d'investissement) va permettre d'améliorer l'opérationnel et la gouvernance avec l'intervention de consultants de l'industrie.



Créé en 2003 à Ferizaj (Sud du pays) avec un premier magasin - son quartier général a depuis déménagé à Pristina, la capitale -, Viva Fresh compte aujourd'hui cinquante-neuf points de vente (100 000 m² de surface de vente au total) répartis dans vingt-et-une villes du pays.



L'enseigne a ouvert son premier Outlet Store (magasin d'usine proposant du textile et de l'équipement de la maison) en 2018 et son premier supermarché en août 2019 en République de Macédoine du Nord.