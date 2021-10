Le détroit du Bosphore, une bombe prête à exploser

MEDITERRANEE. L'association régionale Provence des auditeurs de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) organisait le 7 octobre à Marseille le « forum des études 2019-2021 ». L'association a produit durant cette période trois rapports sur des sites hautement stratégiques et conflictuels : les détroits de Gibraltar et du Bosphore ainsi que le canal de Suez.



Achevé en septembre 2021, l'étude sur Bosphore insiste sur le caractère explosif de ce détroit, carrefour entre l'Europe et l'Asie, au cœur des ambitions russes, chinoises et turques. Plusieurs des pays riverains de la mer Noire, comme par exemple la Turquie, la Russie, la Géorgie ou encore l'Ukraine, sont engagés dans des conflits exacerbés par l'idéologie nationaliste de certains de leurs dirigeants. Le rapport estime que la Turquie et la Russie mènent des actions déstabilisatrices dans cette région. L'UE, pourtant riveraine, ne s'implique pas directement. Une prudence qui profite à la Russie, à la Turquie et à la Chine dont les intérêts convergent.