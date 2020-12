Le courtier en assurances Verlingue rachète son homologue portugais Luso Atlântica

PORTUGAL / FRANCE. Le courtier français Verlingue (2,2 mrds€ de primes négociées et 1200 salariés), filiale en courtage d'assurances du groupe Adelaïde (2,6 mrds€ de primes et 2 100 collaborateurs), annonce, jeudi 10 décembre 2020, la signature d'un contrat d'acquisition de Luso Atlântica. Implanté à Lisbonne, Porto et Portimao, le cinquième courtier indépendant portugais emploie une centaine de salariés pour 12 M€ de chiffre d'affaires et 100 M€ de portefeuille géré. Il est spécialisé dans la protection et la gestion des risques des entreprises.



La gouvernance de Lusa Atlântica sera conservée. "Notre réussite à l’international repose sur des équipes de management locales fortes dans chaque pays. Avec l’acquisition de Luso Atlântica, nous intégrons dans le groupe une équipe engagée d'experts qui va pleinement participer à notre ambition de devenir un acteur majeur en Europe", commente Benjamin Verlingue, directeur des filiales internationales de Verlingue. Le groupe Adelaïde a déjà mené plusieurs opérations de croissance externe en Grande-Bretagne (via Verlingue) et en Suisse (sous les marques Advantis, S&P et Meex).



Il est présent au Portugal depuis 2015 avec sa filiale Génération, un courtier (250 salariés) dédié à la gestion des prestations en prévoyance et frais de santé.