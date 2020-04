Le coronavirus s'invite dans la guerre civile libyenne sans la mettre en quarantaine

"Une halte dans les hostilités est une nécessité absolue pour fournir aux autorités publiques de santé à travers la Libye une opportunité de collaborer dans un esprit de cohésion nationale pour contenir et surmonter cette épidémie", demandait ce dernier week-end Richard Nordland, ambassadeur américain en Libye, dans une lettre ouverte aux deux parties.Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires en Libye (OCHA Libya), département de l'Onu, "la santé et la sécurité de tous les Libyens, incluant les 345 000 les plus vulnérables, se trouve en danger". Une éventuelle flambée de cas submergerait les possibilités sanitaires du pays.Mais, la fraction de la guerre civile, qui fait rage depuis 2011 et l'assassinat de Mouammar Khadafi, continue à s'auto-alimentée même dans le dossier du Covid-19.Tripoli, où est basé le gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj - reconnu par l'Onu - a décrété, le 21 mars 2020, un couvre-feu de 18h à 6h. Il a fixé les horaires d'autorisation de circulation des citoyens de 7h à 14h. L'administration continue de travailler de 9h à 14h (au lieu de 16h).Les autorités de Tobrouk à l'Est - disposant d'un parlement élu en juin 2014 et appuyées par les forces armées de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar et des milices affiliées - a lui imposé, le 23 mars 2020, un couvre-feu général applicable du 25 mars au 3 avril 2020.Les pays voisins du Maghreb ont déjà pris des mesures radicales pour se protéger . Ils craignent aujourd'hui que la Libye exporte le coronavirus chez eux. Depuis des années, les Libyens préfèrent venir se faire traiter dans les hôpitaux tunisiens.La porosité des frontières communes avec l'Algérie et la Tunisie n'incite pas à l'optimisme. Le premier patient recensé touché par le coronavirus était d'ailleurs revenu dans son pays via la frontière tunisienne.Le Covid-19 vient ainsi faire barrage à la tenue des diverses réunions pour tenter de trouver une solution politique, et donc pacifique, au conflit. D'autant plus que la démission de Ghassan Salamé , envoyé spécial de l'Onu pour la Libye, a créer un vide dans la dynamique de la médiation.