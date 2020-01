Le consortium Engie/Nareva va construire une centrale solaire à Gafsa

TUNISIE. A l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2018, le ministère tunisien de l'Industrie et des Pme et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) ont attribué la construction d'une centrale solaire au consortium composé d'Engie et de Nareva, indique le groupe français, mercredi 15 janvier 2020, par voie de communiqué.Engie et son homologue marocain concevront, financeront, construiront, exploiteront et assureront la maintenance de cette centrale photovoltaïque, qui s'implantera dans le gouvernorat de Gafsa, au Sud-Ouest du pays, sur une période de vingt ans à compter de sa mise en service. Ils investiront 33 millions de dinars (10,5 M€) dans cette infrastructure. La STEG achètera l'énergie solaire dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) au prix de 79,950 dinars par mégawattheure.D'une capacité de 120 MWp, la centrale solaire de Gafsa devrait alimenter plus de 100 000 foyers par an.il s'agit de la première collaboration entre Engie et Nareva en Tunisie, mais les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble au Maroc sur le parc éolien de Tarfaya Le Plan solaire tunisien prévoit d'installer 3 800 MW de production d'électricité renouvelable d'ici 2030 pour atteindre 30% des énergies renouvelables dans son mix énergétique.