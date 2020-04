Le confiseur turc Ülker Bisküvi lève 455 M$ pour développer ses activités

TURQUIE. Le principal producteur turc de confiseries, Ülker Bisküvi Sanayi AŞ (1,06 mrd€ de chiffre d'affaires en 2019) vient de procéder à plusieurs accords de financement d'un total d'environ 455 M$. Cette somme a été obtenue par une facilité syndiquée constituée de deux prêts de 110 M$ (100,88 M€) et 244 M€, signés auprès de sept banques internationales (Bank of America en chef de file ainsi que Coöperatieve Radobank UA, Emirates NBD Capital Limited en principales) et un crédit parallèle de 75 M€ de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).



"Notre objectif était de recevoir 250 M$ de financement et pourtant, nous avons reçu presque le double de ce montant, 455 M$. C'est un énorme succès. Les deux accords ont une échéance de trois ans et des paiements d'intérêts semestriels. Nous apprécions ces banques internationales pour leur confiance en ces temps difficiles auxquels les marchés mondiaux sont confrontés ", commente Cenker Uçan, directeur financier d'Ülker Bisküvi.



Les 455 M$ vont permettre à la plus grande société alimentaire cotée en Turquie de refinancer d'anciennes facilités de crédit syndiqué arrivant à échéance en avril 2020 puis, avec le restant, de financer des projets d'investissements stratégiques pour poursuivre son développement aussi bien en Turquie qu'à l'international.



Détenu à 51% par Pladis Foods Limited et à 7,48% par Yildiz Holding et les membres de la famille Ülker (41,52% en flottant), l'entreprise exporte déjà ses références (biscuits, gâteaux, gaufrettes, barres de chocolat, biscuits enrobés de chocolat...) en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie.