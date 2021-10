Le commerce électronique, voie royale pour l'entrée des contrefaçons dans l'UE

"La popularité croissante du commerce électronique n'est pas passée inaperçue chez les contrefacteurs. Ils (l') utilisent de plus en plus pour vendre de faux articles aux consommateurs. Si certains achètent des produits en pensant qu'ils sont authentiques, d'autres recherchent activement des contrefaçons à bas prix", précise l'étude.



91% des saisies de contrefaçons liées au commerce électronique concernaient le service postal. "Il est à craindre que les autorités postales et les douanes ne soient pas en mesure de contrôler efficacement les envois de petits colis et de lettres afin de détecter les contrefaçons", constate l'EUIPO.

En tête des produits incriminés figurent les chaussures (33,7% des saisies totales), les vêtements (17,3%), les parfums et cosmétiques (9,6%), les articles en cuir (8,7%) les machines et équipements électriques (6,5%, les jouets (5,5%) et les montres (5,2%).



Plus de 75% des cas de saisies de produits contrefaits importés dans l'Union européenne avec un lien vers des transactions de commerce électronique proviennent de la Chine. Se trouvent également dans le viseur, des pays comme la Turquie (5,6% des cas) et Singapour (3,3%).