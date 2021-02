Le ciel français vire au rouge écarlate avec les pertes abyssales d'Air France, d'ADP et d'Airbus

En écho aux difficultés des compagnies aériennes, les aéroports ont subi de plein fouet les restrictions de voyages. Mercredi 17 février 2021, le groupe français ADP, gestionnaire de vingt-quatre aéroports, publiait des comptes présentant un chiffre d'affaires 2020 de 2,137 mrds€ (-54,5% par rapport à 2019) et un résultat net part du groupe de 1,169 mrd€. La dette financière nette s'établit à 7,484 mrds€, soit une hausse de 40,5% par rapport à 2019.La vingtaine de ses équipements aéroportuaires dans le monde ont accueilli 96,3 millions de passagers en 2020, soit une perte de 60,4% par rapport à 2019. Les seuls aéroports parisiens (Charles-de Gaulle et Orly) représentent 33,05 millions de passagers (-69,4%), ceux de TAV Airports (hors Istanbul Atatürk dont les trafics ont été transférés en avril 2019 vers le nouvel aéroport de la capitale économique turque non géré par ADP ) 26,98 millions (-69,7%). Le Turc TAV Airports appartient majoritairement au groupe ADP depuis mai 2012. Il gère les aéroports turcs (Antalya, Ankara, Izmir, Bodrum, Gazipaşa Alanya), ceux de Macédoine du Nord, de Tunisie, de Géorgie, de Zagreb et de Médine. Il faut ajouter les plate-formes d'Ammam (2,04 millions/-77,0%), de Santiago du Chili et celles de GMR Airports (40,77 millions/ -60,6%) avec New Delhi, Hyderabad et Cebu. ADP a finalisé en juillet 2020 l'acquisition de 49% du ce groupe indien qui possède sept aéroports en Inde, aux Philippines et en Grèce.En 2021, le groupe estime que le trafic passagers n'atteindra qu'entre 35 et 45% du niveau de 2019. Selon un communiqué, il faudra attendre entre 2024 et 2027 pour retrouver les résultats d'avant la pandémie sur les plate-formes parisiennes.Détenu majoritairement par l'Etat français, ADP a déjà annoncé la fermeture temporaires de plusieurs terminaux et travaille sur un plan de départs volontaires pour alléger ses effectifs de 11%.