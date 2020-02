Le chiffre d'affaires de Renault en recul de 3,3% en 2019

FRANCE. Après avoir publié voici un mois les résultats de ses ventes (3,8 millions de véhicules - en baisse de 3,4%), Renault annonce, vendredi 14 février 2020 un chiffre d'affaires 2019 en repli de -3,3% (_2,7% à taux de change comparables) à 55,53 mrds€.Le constructeur automobile français l'attribue à un recul des ventes en Argentine, Turquie et Algérie ainsi que la chute de la production de véhicules pour Nissan et Daimler.Son résultat d'exploitation atteint les 2,10 mrds€ contre 2,98 mrds€ en 2018. Le résultat net chute à 19 M€ (3,45 mrds€ en 2018) et la perte nette passe d'un bénéfice de 3,3 mrds€ en 2018 à une perte de 141 M€ en 2019. Il s'agit de la première perte pour le constructeur depuis la crise économique et financière de 2007-2008.Par voie de communiqué, Renault se félicite par contre de sa marge opérationnelle de 4,8% (2,66 mrds€ en recule de 950 M€ par rapport au précédent exercice) et un free cash-flow opérationnel positif à 153 M€. "Le groupe Renault, malgré une année perturbée, a pu réaliser des résultats conformes à sa guidance révisée", commente Clotilde Delbos. La directrice générale par intérim du groupe quittera son poste au 1er juillet 2020, remplacée par Luca di Meo , pour devenir directrice générale adjointe de Renault SA.Le constructeur, qui prévoit dans un premier temps un objectif 2019 de 6% de marge (6,3% en 2018) avait baissé, fin octobre 2018, ce ratio à environ 5%.En 2020, Renault prévoit un marché mondial de l'automobile en baisse en Europe et en Russie (-3%) et en hausse (5%) au Brésil. Le groupe visera donc un chiffre d'affaires, à taux de change constants, du même ordre qu'en 2019 et une marge opérationnelle du groupe de 3 à 4%. Le free cash-flow opérationnel devrait rester positif.