Le chef du gouvernement d'accord national libyen va quitter ses fonctions

LIBYE. Quelques jours seulement après l'annonce de la démission de Abdallah el-Thani , premier ministre du gouvernement parallèle installé à Benghazi, à l'Est du pays, c'est le chef du Gouvernement d'accord national (GNA) qui jette l'éponge. Fayez el-Sarraj devrait quitter ses fonctions fin octobre 2020.Le premier n'a pas résisté à la pression des manifestants se plaignant de la corruption et de la détérioration de leurs conditions de vie. Les protestataires ont même incendié le bâtiment abritant le siège de ce gouvernement, sous tutelle du parlement de Tobrouk.Le second, dans un discours prononcé à la télévision nationale libyenne mercredi 16 septembre 2020 au soir, a indiqué avoir essayé d'atteindre "le plus de consensus possible" avant de constater "mais les difficultés ont été insurmontables." Le chef du gouvernement se fait même accusateur : "certaines parties s'obstinent à parier sur la solution militaire pour servir leurs objectifs."Reconnu par la communauté internationale après les accords de Skhirat signés fin 2015 au Maroc, Fayez el-Sarraj n'a pu mettre en place son gouvernement à Tripoli qu'en mars 2016. Après avoir dû composer avec les différentes milices présentes, il s'est retrouvé, à partir d'avril 2019, avec son principal ennemi, le Maréchal Khalifa Haftar et son Armée Nationale Libyenne (ANL) autoproclamée soutenue par les institutions de l'Est (mais aussi la Russie, l'Egypte et les Emirats arabes unis), aux portes de sa capitale. Avec l'aide militaire de la Turquie et le soutien du Qatar, les forces du GNA ont réussi à le repousser.