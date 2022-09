Le champ gazier chypriote Aphrodite obtient des financements pour son premier forage

L'avenir de ce champ, une fois entré en production, demeure en discussion entre les différents partenaires et le gouvernement chypriote. Deux options existent. La première envisage de raccorder Aphrodite aux installations existantes dans la région en construisant, principalement, une infrastructure de transmission commune avec le champ israélien. NewMed Energy est aussi propriétaire de 45,34% du champ israélien de Leviatan, le plus important en Méditerranée orientale. La seconde prévoit de la relier aux plans de développement des actifs à proximité en Égypte, donc d'installations déjà existantes ou prévues.En octobre 2021, Le Caire, Athènes et Limassol signaient, lors du Forum du gaz de la Méditerranée orientale (EMGF) dans la capitale grecque, un accord de "coopération en matière d'exploration et de transfert de gaz naturel", qualifié par ses promoteurs de "catalyseur pour la stabilité dans la région". Abdel Fattah al-Sissi indiquait alors, "il est peut-être crucial que nous nous efforcions tous de profiter de cet élan pour donner une impulsion parallèle au projet de construction d'un gazoduc offshore destiné à transporter le gaz naturel du champ chypriote "Aphrodite" vers les deux stations de liquéfaction égyptiennes de Damiette et d'Idku". Le président égyptien affirmait que cette possibilité ouvrirait "la voie à la fourniture éventuelle de gaz liquéfié de l'Égypte à la Grèce (....) et la porte à l'approvisionnement des pays de la Méditerranée orientale, et peut-être aussi des pays des Balkans occidentaux et de l'Europe centrale".